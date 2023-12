Elektryczne Volkswageny w atrakcyjnym finansowaniu - otopr.pl

Przejście na samochody elektryczne to krok w kierunku przyszłościowej mobilności. Volkswagen, jako lider w dziedzinie pojazdów elektrycznych, oferuje szeroką gamę atrakcyjnych modeli. Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 czy ID. BUZZ to tylko niektóre z tych innowacyjnych propozycji, które dostarczają nie tylko oszczędności, ale również wygodę użytkowania.

Elektryczne Volkswageny to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także sposób na oszczędność. Przede wszystkim, korzystając z samochodów elektrycznych, oszczędzasz na paliwie, ponieważ ładowanie jest zdecydowanie tańsze niż tradycyjne tankowanie. Dodatkowo, darmowe parkowanie w płatnych miejskich strefach to kolejna korzyść, którą elektryczni użytkownicy Volkswagenów mogą cieszyć się bez dodatkowych opłat.

Ale to nie wszystko. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu. Korzystając z buspasów, unikasz korków i zyskujesz płynność podróży, co jest niezwykle istotne, szczególnie w miastach. Elektryczne Volkswageny, takie jak ID.3, ID.4 i ID.5, ID. BUZZ dają także możliwość ładowania w dowolnym miejscu, nawet w domu, dzięki zwykłemu gniazdku lub dedykowanej ładowarce, co sprawia, że podróżowanie staje się jeszcze bardziej komfortowe i wygodne.

Dostępność stacji ładowania

Przyjazne dla środowiska, bezemisyjne samochody elektryczne Volkswagena mają ogromny wpływ na ochronę naszego środowiska. Eliminując emisję szkodliwych gazów, zapewniają czystsze powietrze i przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystem.

Dodatkowo, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych stale się rozwija, zapewniając coraz większą dostępność punktów ładowania zarówno w miastach, jak i na trasach, co sprawia, że podróżowanie elektrycznym pojazdem staje się jeszcze bardziej wygodne i praktyczne.

Atrakcyjne Finansowanie od Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services oferuje atrakcyjne rozwiązania finansowania dla firm i osób fizycznych, takie jak leasing JAK ABONAMENT dla firm oraz kredyt JAK ABONAMENT dla osób prywatnych. To elastyczne rozwiązania, które pozwalają na korzystanie z nowoczesnych elektrycznych pojazdów Volkswagena bez konieczności spłacania całej wartości od razu. Poznaj ofertę dla firm na emobility.vwfs.pl/firma

Decydując się na finansowanie z Volkswagen Financial Services, otrzymujesz nie tylko doskonałe samochody elektryczne, ale także wsparcie finansowe dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości. Elektryczne Volkswageny w atrakcyjnym finansowaniu to nie tylko sposób na bardziej ekologiczną jazdę, ale również oszczędność czasu i pieniędzy, zapewniając jednocześnie komfort podróżowania na nowym poziomie. Skontaktuj się z VW FS i zaufaj marce będącej numerem 1 w leasingu samochodów i małych flot w Polsce.*

* Źródło: SAMAR, CEPIK; LEASING/CFM – rejestracje 2023