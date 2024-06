Jakie są różnice między rozliczaniem CIT a PIT?

Podatki dochodowe są integralną częścią systemu podatkowego w Polsce. Są one obowiązkowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych uzyskujących dochody. Dwa główne rodzaje podatków dochodowych to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Chociaż oba mają na celu opodatkowanie dochodów, różnią się one zasadniczo w wielu aspektach. W artykule tym przyjrzymy się bliżej różnicom między rozliczaniem CIT a PIT.

Podmioty podlegające opodatkowaniu

Podstawowa różnica między CIT a PIT wynika z rodzaju podmiotów, które są zobowiązane do ich płacenia. CIT jest podatkiem nakładanym na osoby prawne. Do tej kategorii zaliczają się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Z kolei PIT dotyczy osób fizycznych. Obejmuje on zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i pracowników, freelancerów oraz osoby osiągające dochody z innych źródeł, takich jak wynajem nieruchomości czy umowy zlecenia.

Sposoby obliczania i stawki podatkowe

Kolejną istotną różnicą jest sposób obliczania podstawy opodatkowania oraz stawki podatkowe. W przypadku CIT, podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Stawka CIT w Polsce wynosi obecnie 19%, z możliwością zastosowania stawki obniżonej do 9% dla małych podatników oraz nowo powstałych firm. Natomiast PIT jest bardziej zróżnicowany. Podatnicy mogą wybierać między skalą podatkową (17% i 32% w zależności od wysokości dochodów) a podatkiem liniowym wynoszącym 19%. Dodatkowo, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać zryczałtowany podatek dochodowy, który jest obliczany na podstawie stawek przypisanych do konkretnych rodzajów działalności.

Procedury i terminy rozliczeń

Procedury i terminy rozliczeń różnią się między CIT a PIT, co wpływa na sposób prowadzenia księgowości i sprawozdawczości podatkowej. Rozliczanie CIT wymaga przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, które jest podstawą do obliczenia podatku. Spółki muszą złożyć zeznanie podatkowe CIT-8 do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast osoby fizyczne rozliczają PIT na podstawie rocznego zeznania podatkowego, które należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego. W praktyce, szczególnie w dużych miastach, takich jak Wrocław, można spotkać się z usługami specjalistycznymi, które oferują rozliczanie CIT na Starym Mieście we Wrocławiu, co jest korzystne dla przedsiębiorców poszukujących profesjonalnej obsługi podatkowej.