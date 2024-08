Neuroróżnorodność w miejscu pracy: nowa strategia dla biznesu

Neuroróżnorodność staje się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowych. Przedstawiciele firm i działów HR dostrzegają, że zróżnicowane zespoły, w których uwzględnia się unikalne potrzeby i talenty pracowników, mogą być bardziej efektywne i innowacyjne. Odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni biurowej może wspierać realizację tego celu.

Czym jest neuroróżnorodność?

Według analiz rynkowych aż 1/5 populacji definiuje siebie jako osoby neuroróżnorodne. W praktyce oznacza to, że widzą różnice w sposobie myślenia, odczuwania, działania czy przetwarzania informacji. Te proporcje dotyczą również miejsc pracy. Pojęcie neuroróżnorodności staje się coraz szerzej i lepiej rozumiane przez środowisko biznesowe. Wynika to między innymi z rosnącej świadomości firm na temat zróżnicowanych potrzeb pracowników w spektrum autyzmu, osób z ADHD oraz zaburzeniami przetwarzania informacji, jak dysgrafia, dysleksja czy dyskalkulia. Potrzeba zapewnienia równych szans na wykorzystanie pełnego potencjału może być także elementem filaru S (social) strategii ESG firm.

Neuroróżnorodne potrzeby a przestrzeń do pracy

Według badań rynkowych, blisko 40 proc.* osób ze świata biznesu potwierdza, że w ich organizacji podejmowany jest temat neuroróżnorodności, a blisko 95%** z nich widzi możliwość wprowadzenia zmian w miejscu pracy w tym zakresie. Ankietowani upatrują szansy na poprawę w różnych obszarach: rozmowie, działaniach edukacyjnych czy elastycznych modelach pracy. Prawie 40 proc. z nich wskazało także na odpowiednie przystosowanie przestrzeni biurowej, co czyni ten aspekt istotnym dla pracodawców.

– Jako operator elastycznych powierzchni biurowych zauważamy, że pracodawcy wynajmujący biura są coraz bardziej świadomi oczekiwań swoich pracowników dotyczących przestrzeni do pracy. Wyzwaniem dla nich jest zaprojektowanie biura tak, aby odpowiadało na różne potrzeby pracowników i preferencje dotyczące stylu pracy. Wiadomo jednak, że nie każda przestrzeń biurowa daje się łatwo przearanżować i z pomocą przychodzimy my – operatorzy biur flex. Oferujemy przestrzenie, które elastycznie dopasowujemy do potrzeb firm – liczebności ich zespołów, preferowanych stylów pracy czy potrzeb sensorycznych. Kształtujemy dla naszych najemców ofertę, która będzie w pełni adresować wszystkie wyzwania, które pojawiają się w zarządzaniu zespołami, także te architektoniczne – mówi Marta Przybylska-Gahbiche, Head of Sales w beIN Offices.

Neuroinkluzywne miejsce pracy to takie, którego przedstawiciele są świadomi obecności neuroatypowych pracowników, ale też takie, które odpowiednio reaguje i pracuje nad dostosowaniem modeli pracy oraz przestrzeni biurowej do potrzeb takich osób. Jednym ze sposobów wsparcia neuroatypowych członków zespołów w efektywnym wykonywaniu swoich zadań jest odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biurowa. Dotyczy to między innymi funkcjonalności i podziału przestrzeni na strefy odpowiadające na różne potrzeby, stymulowania zmysłów przez konkretne bodźce oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i powtarzalności.

Po pierwsze: funkcjonalność

Biuro neuroinkluzywne powinno być funkcjonalne, tj. jak najbardziej intuicyjne w użytkowaniu. Poszczególne pomieszczenia powinny pełnić wyraźnie określone funkcje, tak, aby pracownicy w prosty sposób mogli odnaleźć się w przestrzeni, w której pracują. Biuro powinno być podzielone na strefy – miejsce pracy wspólnej, pracy samodzielnej, cichej, strefę wypoczynku lub przeznaczoną do spożywania posiłków.

– Dla wielu osób w spektrum neuroróżnorodności bardzo ważny jest porządek poznawczy, równoznaczny z potrzebą pracy w przestrzeni z wydzielonymi strefami. Przykładem jest nasze biuro serwisowane zlokalizowane w warszawskim biurowcu Central Point. Tamtejsza przestrzeń została podzielona na trzy strefy. Pierwsza z nich to strefa buforowa, oddzielająca powierzchnię przeznaczoną do pracy od wejścia do biura. Kolejną jest strefa wspólna, czyli dostępne dla wszystkich miejsce przeznaczone do odpoczynku i regeneracji w przerwie od obowiązków zawodowych. Trzecia strefa to przestrzenie do pracy podzielone na moduły – od niewielkich przestrzeni do samodzielnej pracy po większe – biura prywatne w formie open space lub biura prywatne dla kilkunastoosobowego zespołu – dodaje Marta Przybylska–Gahbiche.

Odpowiednia stymulacja zmysłów

Osoby neuroróżnorodne potrzebują w miejscu pracy rozwiązań, które w różnym stopniu angażują ich zmysły poprzez odpowiednio dostosowane bodźce. Na przykład, dla osób, które są wrażliwe na bodźce słuchowe, ale jednocześnie pracują zespołowo, świetnym rozwiązaniem są strefy pracy cichej, jak budki akustyczne. Pomieszczenia takie jaki call boxy dają pracownikowi moment na przerwę sensoryczną, możliwość pełnego skupienia uwagi na konkretnym zadaniu, a także relaks i odprężenie. Ścianki działowe, a nawet tzw. żywe ściany skomponowane z różnych gatunków roślin, będącą z kolei fantastycznymi pochłaniaczami dźwięku.

– W zeszłym kwartale przeprowadziliśmy badanie satysfakcji i potrzeb naszych Klientów. Jednym z analizowanych przez nas obszarów była neuroróżnorodność w biurze. Klienci, którzy wskazali, że ich pracownicy zgłaszają dodatkowe potrzeby związane z dostosowaniem przestrzeni, najczęściej wskazywali na konieczność zapewnienia: oddzielnej przestrzeni do cichej pracy z oświetleniem strefowym, pomieszczenia do regeneracji oraz wyciszania emocji, budek akustycznych czy obecności roślin – dodaje ekspertka.

Osoby wrażliwe na inne, poza słuchowymi, bodźce sensoryczne, docenią różnorodne wykończenia, materiały, faktury biurowych mebli, nierówne i zmienne podłoża oraz dostępność pomocy wizualnych ułatwiających organizację pracy, np. w postaci suchościeralnych tablic, monitorów, kalendarzy bądź planerów.

– W kontekście aspektów wizualnych niemałą rolę odgrywa także możliwość spojrzenia w dal. Pozwala ono nie tylko zredukować stres czy napięcia, ale również pomaga w koncentracji czy przywracaniu uwagi. Jako operator elastycznych powierzchni biurowych dobieramy lokalizacje naszych biur tak, aby znajdowały się w centrum miast. Z jednej strony daje to dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych, a z drugiej – zapewnia piękne i inspirujące widoki, jak ten na 9.piętrze naszego biura w Cental Point – mówi Marta Przybylska-Gahbiche.

Długoterminowy najem to poczucie bezpieczeństwa

Wielu neuroróżnorodnych pracowników ceni sobie utrzymanie rutyny. W takim przypadku sprawdzi się praca m.in. w przestrzeni biur serwisowanych. System długotrwałej rezerwacji miejsca daje komfort psychiczny, poczucie kontroli nad stanowiskiem pracy i pewną powtarzalność.

– Oferując powierzchnie zawierające różną liczbę stanowisk, dopasowujemy się do potrzeb najemcy i jego pracowników. Posiadamy biura prywatne, biurka dedykowane czy też tzw. hot-deski dla osób, które cenią sobie pracę w otoczeniu innych. Dzięki takiej różnorodności miejsc pracy jesteśmy w stanie spersonalizować ofertę dla Zespołu Klienta, dbając o indywidualne potrzeby jego pracowników – podkreśla Marta Przybylska–Gahbiche.

Użytkowanie biur serwisowanych to gwarancja pełnej elastyczności w zakresie organizacji miejsca pracy. Operator takiego typu nieruchomości może swobodniej, niż ma to miejsce w przypadku „klasycznej” powierzchni biurowej, ingerować w jej aranżację, dopasowując ją do potrzeb pracowników.

Różnorodne cechy i umiejętności poszczególnych osób w miejscu pracy naturalnie stanowią wyzwanie. Wymagają zaopiekowania wielu aspektów – od tych dotyczących zarządzania, po odpowiednie zaprojektowanie lub adaptację powierzchni biurowej. Jednocześnie organizacje, które sprostają takiemu wyzwaniu, zyskają cennych pracowników, a aranżacja przestrzeni odpowiadająca ich potrzebom pozwoli im na efektywną i satysfakcjonującą pracę.