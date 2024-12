OMG Prime Studio działa już rok! Co wydarzyło się w tym czasie? - otopr.pl

3 grudnia jedno z warszawskich miejsc do nagrywania materiałów video obchodziło swoje pierwsze urodziny. OMG Prime Studio zostało otwarte w 2023 roku jako jedna z usług agencji Orion Media Group.

– Otwarcie tego studia jest spełnieniem moich marzeń. Zawsze pragnąłem wkroczyć w świat produkcji wideo i rozwijać tę dziedzinę marketingu. Podczas tworzenia tego miejsca skupiliśmy się przede wszystkim na oczekiwaniach twórców i ich odbiorców, a także na komforcie i jakości studia. – mówił Marcin Gać, CEO Orion Media Group, podczas inauguracji OMG Prime Studio.

Co wyróżnia studio na tle innych?

OMG Prime Studio to profesjonalne studio nagraniowe zlokalizowane w Warszawie, specjalizujące się w produkcji videocastów, podcastów oraz innych projektów video. Oferuje kompleksową obsługę techniczną, w tym nagrania audio i wideo w jakości 4K, green screen, różnorodne aranżacje przestrzeni oraz personalizację ustawień wizualnych. Dodatkowo zapewnia pomoc w postprodukcji, obejmującej montaż, color grading i mastering dźwięku, aby dostosować materiały do indywidualnych potrzeb klientów.

Kto korzysta ze studia OMG Prime Studio?

Studio współpracuje z osobami prowadzącymi wywiady, audycje eksperckie, a także programy wideo w różnych formatach. Wśród jego użytkowników znajdują się również osoby zainteresowane tworzeniem treści edukacyjnych i marketingowych, korzystające z kompleksowej obsługi.

Przez rok nawiązali silną współpracę z wieloma twórcami, jak Cyprian Majcher (Elite Mentality Podcast), Marek Furjan i Dawid Celt (Break Point), Tomasz Ćwiąkała, czy dr. inż. Małgorzata Jackowska (Respo).

Dlaczego warto znać to miejsce?

OMG Prime Studio to miejsce, które warto znać, szczególnie w erze dominacji treści wideo. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu, obejmującemu kamery rejestrujące w 4K, green screeny i zaawansowane oświetlenie, studio oferuje idealne warunki do tworzenia wysokiej jakości videocastów, podcastów i innych form wizualnych. Tworzenie wideo stało się kluczowe zarówno dla budowania marki osobistej, jak i dla firm, które chcą skutecznie docierać do swoich odbiorców na platformach takich jak YouTube, TikTok, czy Instagram. OMG Prime Studio wspiera twórców na każdym etapie – od koncepcji, przez nagranie, aż po postprodukcję i strategię dystrybucji treści, co czyni je kompleksowym rozwiązaniem dla wymagających klientów. Przekonaj się sam!