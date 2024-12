Zalety plastikowych miseczek w cateringu – czy warto stawiać na jednorazowe rozwiązania?

Gorące dania czy sałatki to podstawa każdej usługi cateringowej czy gastronomicznej. Jak zadbać o to, aby jednocześnie zapewnić klientom posiłki w szczelnych naczyniach oraz dbać o środowisko naturalne? Jednym z rozwiązań są miseczki plastikowe, ale jak obecnie wygląda kwestia ich produkcji, sprzedaży i stosowania w cateringu? Czy warto nadal stawiać na rozwiązania jednorazowe?

Miseczki plastikowe odchodzą w niepamięć

Używane przez wiele lat plastikowe naczynia (a także sztućce i pojemniki) są powoli wycofywane z rynku. Powodem takiego stanu rzeczy jest obowiązująca od 24 maja 2023 r. Dyrektywa SUP. To z angielskiego Single Use Plastics, w naszym kraju jest nazywana dyrektywą “plastikową” z racji tego, iż jej głównym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Wprowadzenie jej w Polsce trwało 5 lat (ostatnie aspekty dyrektywy weszły w życie 1 lipca 2024 r.), głównie z uwagi na przedłużające się konsultacje społeczne – sama dyrektywa została przegłosowana w Unii Europejskiej w 2019 roku. Nie obejmuje ona jednak miseczek, co oznacza, że nadal można je produkować i sprzedawać. W viGO! stawiamy jednak na ekologiczne rozwiązania, dlatego mamy dla naszych klientów również inne propozycje.

Jeśli nie miseczki plastikowe – to co?

Alternatywą dla pojemników z tworzyw sztucznych bez wątpienia są miski aluminiowe o pojemności 610 ml dostępne w viGO! Można w nich nie tylko serwować żywność, ale także bezpiecznie ją przechowywać. Ich zaletą jest to, że można je używać w piekarniku czy używać do mrożenia. Jednocześnie sama miska nadaje się do recyklingu, dzięki czemu nie marnujemy zasobów naturalnych. Świetnie się sprawdzą podczas np. imprez plenerowych i podawania dań z grilla, gdyż są odporne na tłuszcz czy cięcie. Poza tym wykorzystanie jednorazowych, poddawanych recyklingowi miseczek pozwala oszczędzić wodę, którą w przeciwnym razie należałoby zużyć na mycie naczyń. Warto przy tym pamiętać, iż tego typu miseczek jednorazowych nie stosuje się w mikrofalówce.

Innym rozwiązaniem są miseczki z trzciny cukrowej o pojemności 500 ml. To nowatorski sposób na podawanie różnorodnych dań w ramach cateringu. Spełniają swoją funkcję, a dodatkowo są biodegradowalne w warunkach kompostowych, a więc w żaden sposób nie zagrażają środowisku naturalnemu. Jednocześnie są bardzo wytrzymałe, można ich używać w mikrofalówce czy podawać mrożeniu, dlatego możemy w nich serwować dania gorące, jak i zimne.

Jak zamówić miseczki jednorazowe?

Prowadzisz firmę cateringową i chcesz mieć dokładną kontrolę nad tym, ile faktycznie zamawiasz miseczek? Przykładowo decydując się na miseczki aluminiowe o pojemności 610 ml i pakowane po 6 sztuk, wystarczy zamówić jedną paletę w viGO!, aby w dobrej cenie zakupić 1080 miseczek. Odwiedź stronę internetową viGO! i dowiedz się więcej na temat produktów, ofert dla firm cateringowych, jak i atrakcyjnych warunków zakupów i dostawy. Zobacz: https://vi-go.eu/pl/75-miseczki-jednorazowe.