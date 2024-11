I must visit - odkryj świat bez hejtu i filtrów - otopr.pl

Żyjemy w pięknym świecie pełnym niezwykłych miejsc, często znajdujących się tuż obok nas, a o których istnieniu zdarza się, że nawet nie wiemy. Równocześnie żyjemy w czasach, gdy wiele platform społecznościowych zalewanych jest hejtem, a także zniekształconym i mocno podkręconym wizerunkiem rzeczywistości. Niedawno pojawił się jednak świeży powiew autentyczności i pozytywnych emocji w postaci portalu I must visit. Organizowany jest na nim obecnie konkurs, którego zostaliśmy patronem medialnym.

Szukasz autentyczności? Jest tutaj

I must visit to innowacyjna platforma pozwalająca na odkrywanie świata takim, jakim jest naprawdę. Portal akceptuje wyłącznie niemontowane filmy, bez filtrów, efektów specjalnych i dodatkowej muzyki w tle. Ukazuje on więc miejsca w ich prawdziwej, niepodkręconej w żaden sposób formie. Dzięki temu możesz cieszyć się autentycznymi doświadczeniami i inspiracjami do podróży, bez obaw o manipulacje obrazem. Platforma zakłada, że każde miejsce skrywa w sobie piękno, które nawet jeśli Tobie nie przypadnie do gustu, to może znaleźć innego swojego miłośnika. Wraz z moderacją treści pozwala to na stworzenie miejsca wolnego od hejtu, negatywnych emocji oraz obraźliwych komentarzy. I to się ceni!

Fascynujący świat, aż po sam Mount Everest

Od momentu powstania, portal I must visit zyskał już imponującą liczbę ponad 2 000 filmów z około 60 państw, w tym z Polski, Nepalu, Ugandy, Chin, Meksyku, USA, Brazylii, Tonga i wielu innych niezwykłych miejsc. Każdy dostępny film pokazuje jak piękny, różnorodny i fascynujący jest nasz świat, a wraz z kolejnymi poznawanymi miejscami zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze jest do odkrycia i jak mnóstwo wyjątkowych miejsc może czekać na naszej drodze. Na I must visit głównym bohaterem są właśnie miejsca. To Ty poprzez swoje wybory decydujesz jakie miejsca trafią na Twoją automatycznie tworzoną listę miejsc do odwiedzenia!

Nie marnuj cennego czasu na bezwartościowe treści

Każdy film przed publikacją przeglądany jest przez moderatora, umieszczany jest na mapie i przypisywany jest do państwa, regionu, miasta, a nawet konkretnego zabytku. Możesz więc skupić się na oglądaniu filmów z przepięknych miejsc i wybieraniu tych, które musisz odwiedzić, a nie na pomijaniu bezwartościowych treści. Jesteś również wspierany przez sprawnie działający algorytm, który proponuje filmy bazując na Twoich wcześniejszych wyborach. Lubisz zamki i historię? Polub więc powiązane filmy, a wśród kolejnych wyników zobaczysz więcej zamków. A jest co podziwiać, bo przepiękne zamki z Polski i Słowacji już czekają na portalu! Może wolisz góry? Nie ma problemu, zobaczysz zarówno Mount Everest jak i Kilimandżaro! Czekają na Ciebie również filmy przedstawiające jeziora, oceany, pustynie, dżungle, miasta, wioski, muzea, zwierzęta podczas safari, a nawet tradycyjne tańce i lokalne jedzenie!

Poznawaj świat gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz

Odwiedzający portal pochodzą już z ponad 120 krajów, co sprawia, że I must visit staje się globalnym miejscem wymiany inspiracji i doświadczeń. Pokazywane lokalizacje otrzymały już ponad 50 000 oznaczeń jako “Muszę odwiedzić”, co może stanowić ciekawe wyróżnienie dla różnych miejsc, podkreślające ich atrakcyjność i autentyczność. Platforma I must visit działa w przeglądarce internetowej i to na różnych urządzeniach, w tym na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach i smartfonach. Możesz więc odkrywać niezwykły świat wygodnie i bezpiecznie, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz. Dzięki niej, możesz przenieść swoje myśli do przepięknych miejsc na drugim końcu świata, siedząc na fotelu, jadąc autobusem lub pociągiem, a nawet słuchając wykładu na studiach.

Wygraj nocleg w zamku lub 5-gwiazdkowym hotelu

Obecnie na portalu I must visit trwa ekscytujący konkurs dla miłośników podróży, którego partnerem została grupa kilku luksusowych hoteli z Krakowa, a my z dumą objęliśmy patronat medialny nad tym wydarzeniem! Laureaci konkursu otrzymają pamiątkową statuetkę i dyplom, a także voucher na nocleg w wybranym przez siebie 5-gwiazdkowym hotelu z grupy Donimirski Boutique Hotels lub w prawdziwym XIV-wiecznym zamku w Korzkwi! Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy założyć konto na https://imustvisit.com i dodać krótkie filmy ze swojej okolicy lub podróży. To świetna okazja, aby podzielić się swoimi podróżniczymi przeżyciami i przy tym jeszcze zdobyć fantastyczną nagrodę. Laureatami konkursu zostaną trzy osoby z największą liczbą filmów opublikowanych na ich profilach. Konkurs trwa tylko do 31.12.2024 r., więc warto się pospieszyć!

Dołącz już dzisiaj

I must visit to nie tylko platforma do dzielenia się filmami – to przestrzeń, w której autentyczność jest na pierwszym miejscu, hejt nie istnieje, a podróże stają się prawdziwą przyjemnością. W dobie zniekształconych wizerunków, I must visit to powiew świeżości i pozytywnej energii, który pozwala odkrywać świat w sposób szczery i prawdziwy. Szczerze rekomendujemy i polecamy!